Студенты обнаружили дом XII века на месте раскопок древнего города Саксина

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Студенты-практиканты Астраханского государственного университета (АГУ) обнаружили многокомнатный дом XII века на месте раскопок древнего города Саксина. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0

В 2024 году Нижневолжская археологическая экспедиция проводила исследование культурных напластований, которые связаны с периодом монгольского нашествия.

"Ниже слоёв монгольского нашествия открывается картина мирной жизни крупного и богатого торгового города — остатки многокомнатного дома с квадратными помещениями и печами-тандырами внутри, который встроен в общую городскую планировку", — рассказали в пресс-службе.

В 2025 году исследователи планируют изучить найденный дом, а также крепостную стену, расположенную под ним.

В ведомстве добавили, что в ходе раскопок также нашли многочисленные останки жителей древнего города, которые погибли во время монгольского нашествия.

Ранее Pravda.Ru писала, что в горах Ингушетии обнаружили кинжал времён имама Шамиля.

Уточнения

Саксин — средневековый торговый город, располагавшийся в устье Волги.

