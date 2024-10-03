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Студенты обнаружили дом XII века на месте раскопок древнего города Саксина

1:11
Наука

Студенты-практиканты Астраханского государственного университета (АГУ) обнаружили многокомнатный дом XII века на месте раскопок древнего города Саксина. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Студенты обнаружили дом XII века на месте раскопок древнего города Саксина
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0

В 2024 году Нижневолжская археологическая экспедиция проводила исследование культурных напластований, которые связаны с периодом монгольского нашествия.

"Ниже слоёв монгольского нашествия открывается картина мирной жизни крупного и богатого торгового города — остатки многокомнатного дома с квадратными помещениями и печами-тандырами внутри, который встроен в общую городскую планировку", — рассказали в пресс-службе.

В 2025 году исследователи планируют изучить найденный дом, а также крепостную стену, расположенную под ним.

В ведомстве добавили, что в ходе раскопок также нашли многочисленные останки жителей древнего города, которые погибли во время монгольского нашествия. 

Ранее Pravda.Ru писала, что в горах Ингушетии обнаружили кинжал времён имама Шамиля.

Уточнения

Саксин — средневековый торговый город, располагавшийся в устье Волги.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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