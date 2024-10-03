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Искусственный интеллект подправил полотна Рафаэля

Наука

Историки искусства разработали алгоритм, который позволяет быстрее и точнее оценивать рентгеновские снимки исторических картин, чем вручную. ИИ допускает меньше ошибок и достоверно распознает химические элементы в пигментах и смесях красок. Это позволяет искусствоведам не только проводить детальный анализ произведений старых мастеров, но и восстанавливать их в соответствии с оригиналом.

Искусственный интеллект подправил полотна Рафаэля
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffaello_sanzio_ed_evangelista_di_pian_di_meleto,_eterno_e_la_vergine,_1501,_Q50,_02.JPG by Raffaello sanzio ed evangelista di pian di meleto

Сегодня исторические картины можно рассматривать с использованием различных методов и анализировать слой за слоем. Например, макрорентгенофлуоресцентный анализ может использоваться для детального изучения того, какие цвета использовал художник и в каком порядке он их наносил, исходя из химического состава пигментов. Такие сканеры сейчас регулярно используются в музеях и реставрационных мастерских для изучения старых картин и их происхождения.

Однако оценка этих записей требует больших усилий и практики даже для искусствоведов с высоким уровнем технических знаний. Причиной этого являются, с одной стороны, огромные объемы данных, а также интерференционные сигналы на рентгеновских изображениях, которые могут возникать при сложных смесях красок.

Команда под руководством Зденека Прейслера (Zdenek Preisler) из Национального исследовательского совета (CNR) в Италии разработала алгоритм для автоматического поиска и оценки таких изображений при помощи макрорентгенофлуоресцентного анализа. Для этого исследователи обучили ИИ более чем 500 тысяч спектров красок и научили его распознавать 57 пигментов и соединений красок, которые они содержат.

Затем специалисты использовали этот ИИ для анализа двух известных полотен, которые художник эпохи Возрождения Рафаэль написал между 1500 и 1501 годами: "Бог-Отец" и "Дева Мария". Оба произведения искусства относятся к алтарному образу святого католической церкви Николая Толентинского (Nicola da Tolentino), который Рафаэль написал совместно с Евангелистой да Пиан ди Мелето (Evangelista da Pian di Meleto) для базилики - Basilica di San Nicola a Tolentino - в итальянском городке Читта-ди-Кастелло (Città di Castello). Сегодня сохранились лишь четыре фрагмента некогда огромного алтаря, состоящего из нескольких деревянных панелей.

"Сканирование с помощью макрорентгенофлуоресцентного анализа выявило позолоченные мотивы двух живописных полотен, которые были частично скрыты в видимой сегодня части композиции изображения, а также, что при проведении реставрационных работ были нанесены несоответствующие времени пигменты", сообщают Прейслер и его коллеги.

На основании этих закрашенных деталей искусствоведы теперь могут делать выводы о первоначальном виде картин и восстанавливать их оригинальность, используя более современные пигменты.

Уточнения

Рафаэ́ль Са́нти или Раффаэ́лло Са́нцио (итал. Raffaello Santi, Raffaello Sanzio, Rafael, Raffael da Urbino, Rafaelo; 26 или 28 марта, или 6 апреля 1483, Урбино — 6 апреля 1520, Рим) — итальянский художник, живописец, рисовальщик и архитектор умбрийской, флорентийской, а затем римской школы.

Рентге́нофлуоресце́нтный ана́лиз (РФА) — один из современных спектроскопических методов исследования вещества с целью получения его элементного состава, то есть его элементного анализа.

Николай Толентинский (итал. Nicola da Tolentino, 1245 — 10 сентября 1305) — монах-августинец, причислен Католической церковью к лику святых.

Читта́-ди-Касте́лло (итал. Città di Castello — «Город-крепость») — город и коммуна в итальянском регионе Умбрия в провинции Перуджа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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