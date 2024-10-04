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Запуск первого спутника Экспресс-РВ на высокоэллиптическую орбиту намечен на 2026 год

2:28
Наука

В 2026 году запланирован запуск первого спутника связи "Экспресс-РВ" на высокоэллиптическую орбиту, сообщил генеральный директор компании "Космическая связь" Алексей Волин. Он также выразил уверенность в том, что скорое формирование группировки спутников на данной орбите позволит предоставить широкий спектр услуг связи. Ранее планировалось, что четыре спутника "Экспресс-РВ" будут выведены на орбиту в 2024–2025 годах.

Запуск первого спутника Экспресс-РВ на высокоэллиптическую орбиту намечен на 2026 год
Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, CC BY-SA 4.0

Оператор спутниковой связи и вещания "Экспресс-РВ" будет определён после их успешного выведения на орбиту. Предполагается, что спутники войдут в многоспутниковую орбитальную группировку "Сфера". Проект "Сфера" нацелен на обеспечение доступа к интернету и связи в удалённых регионах России, особенно в Арктике, а также на развитие телекоммуникационной инфраструктуры вдоль Северного морского пути. Это позволит обеспечить бесперебойную связь и доступ к информационным ресурсам для жителей отдаленных поселков и научных станций. Такое решение крайне важно для развития инфраструктуры и экономики Арктической зоны.

Разработчики проекта "Сфера" стремятся создать систему, сопоставимую по масштабу с системой Starlink, но с более широким спектром функциональных возможностей. В отличие от зарубежных аналогов, "Сфера" может быть адаптирована для решения специфических задач связи в России, учитывая особенности географии и потребностей различных регионов. Например, система сможет обеспечить связь с труднодоступными районами, где наземная инфраструктура отсутствует или имеет ограниченную пропускную способность. Кроме того, "Сфера" может быть интегрирована с другими российскими системами связи, что позволит создать единое информационное пространство.

Успешный запуск и функционирование "Сферы" имеет большое значение для развития цифрового общества в России, особенно в труднодоступных и отдаленных районах. Это позволит улучшить качество жизни населения, стимулировать развитие бизнеса и науки в регионах, а также повысить эффективность работы государственных служб в этих районах. Проект имеет стратегическое значение для национальной безопасности и развития России как технологической  державы.

Уточнения

Высокая эллиптическая орбита (также Высокоэллиптическая орбита, ВЭО) — это тип эллиптической орбиты, у которой высота в апогее во много раз превышает высоту в перигее

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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