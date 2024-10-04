Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бакальчук подал в суд на жену
Какие цветы лучше не сажать на даче
Как правильно подготовить автомобиль к зимним условиям
Финляндия поучаствует в учениях по ядерному сдерживанию НАТО
На 40% забронированы сочинские отели на зимние каникулы
Врач предупредила о возможных заболеваниях в спортзале
Запуск первого спутника Экспресс-РВ на высокоэллиптическую орбиту намечен на 2026 год
Продукты, богатые коллагеном, которые отлично подходят для красоты кожи
Эксперт Роскачества рассказала об угрозах в полуфабрикатах

Новосибирские учёные создают инновационные антиотражающие покрытия для повышения эффективности солнечных элементов

2:38
Наука

Учёные Новосибирского государственного университета разработали инновационные антиотражающие покрытия, которые значительно повысят эффективность солнечных батарей и фотодетекторов. Разработка позволит улучшить процесс преобразования солнечной энергии в электрическую.

Новосибирские учёные создают инновационные антиотражающие покрытия для повышения эффективности солнечных элементов
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, PDM

Исследовательская группа аналитического и технологического исследовательского центра "Высокие технологии и наноструктурируемые материалы" физического факультета НГУ (АТИЦ ФФ НГУ) создала антиотражающие покрытия на основе нанодисков германия внутри слоя оксида индий-олова. Эти покрытия обладают свойствами метаповерхностей, которые обеспечивают уникальные оптические характеристики. Метаповерхности, представляющие собой поверхностные слои материала с необычными свойствами, обычно создаются из наночастиц металлов или диэлектриков. Ключевым элементом разработанного покрытия является германий, отличающийся высоким показателем преломления.

Данное покрытие не только снижает отражение света, но и существенно изменяет направление световых лучей. Исследователи провели количественный анализ рассеяния света на таких покрытиях. Результаты показали, что около 10% падающего света распространяется вдоль поверхностных слоев подложки, а ещё 30-40% — под малыми углами к поверхности. Это в разы эффективнее традиционных антиотражающих покрытий, где свет практически не изменяет направление своего распространения. В таких покрытиях значительная часть света проходит сквозь них без поглощения. В отличие от них, разработанные покрытия, направляя свет вдоль поверхности, увеличивают вероятность его поглощения.

Исследователи отмечают, что увеличение количества свободных носителей тока при одинаковой дозе облучения повысит чувствительность фотодетекторов, а в солнечных элементах приведёт к большему накоплению электрического заряда на электродах. Кроме того, компактная структура разработанных покрытий, оставляющая значительную часть поверхности открытой, делает их перспективными для применения в фотохимии.

В настоящее время учёные проводят дальнейшие исследования, направленные на подтверждение практической эффективности новых антиотражающих покрытий в конкретных солнечных элементах и фотодетекторах.

Уточнения

Метаматериа́л — композиционный материал, свойства которого обусловлены в первую очередь резонансными свойствами составляющих его элементов так называемых метаатомов, а не периодической структурой, которая определяет функционал фотонных кристаллов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Силовые структуры
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников Аудио 
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Последние материалы
Арестовано имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Зимний сезон на курорте Роза Хутор стартует в декабре
Ледовое шоу Медведевой: удивительный состав уже объявлен
Проблемы со зрением могут указывать на заболевания мозга
Очистка радиатора автомобиля: что выбрать — полная или частичная разборка
Врач Андрей Галкин объяснил, почему может болеть шея
Россиянин делал поддельные паспорта в Таиланде
В чём польза картошки для организма
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.