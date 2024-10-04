Близорукость: глобальная эпидемия XXI века

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Миопия, или близорукость, всё чаще диагностируется у несовершеннолетних. Россия занимает лидирующие позиции в этом печальном рейтинге. Учёные исследовали причины распространения этого заболевания и пути его предотвращения.

Фото: U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero, PDM

Международная группа исследователей из Университета Сунь Ятсена (Китай) провела масштабный анализ данных из 276 исследований, охват которых составил 5,4 миллиона человек из 50 стран.

За последние три десятилетия доля детей и подростков с близорукостью значительно увеличилась. В 1990 году проблемы со зрением наблюдались у четверти несовершеннолетних, а в 2023 году — уже более чем у трети. Наиболее высок показатель близорукости у жителей Восточной Азии, городских детей, девочек и старшеклассников.

В ряде стран, таких как Япония и Южная Корея, очки или контактные линзы необходимы практически всем подросткам. Россия занимает третье место в этом печальном списке, с показателем в 46,17%. В топ-10 также вошли Сингапур, Китай, Греция, Италия, Индонезия, Мексика, Малайзия. В некоторых странах, особенно в Африке, уровень близорукости остаётся крайне низким.

Учёные прогнозируют дальнейший рост распространённости миопии. К 2040 году, по прогнозам, близорукими будут 36,59% несовершеннолетних, а к 2050 году — 39,8%, что эквивалентно 740 миллионам человек.

Российские офтальмологи отмечают важную роль генетической предрасположенности к развитию близорукости. Наследование фактора риска близорукости от одного родителя увеличивает вероятность её развития у ребенка до 31%, а от обоих — до 46%.

Однако генетика не единственный фактор. Исследователи коррелируют рост близорукости с усилением учебной нагрузки, особенно в странах с ранним и интенсивным дошкольным образованием. В таких странах, как Гонконг и Сингапур, дошкольные занятия начинаются в раннем возрасте, что, по мнению ученых, может способствовать развитию близорукости. В то же время, низкий уровень грамотности и позднее начало обучения в некоторых африканских странах, по-видимому, связаны с меньшей распространенностью миопии.

Также, отмечается связь между близорукостью и длительным использованием электронных устройств, включая смартфоны. Рост близорукости после лазерной коррекции зрения у пациентов, по наблюдениям офтальмологов, связан с повышенной зрительной нагрузкой на близком расстоянии. Современные технологии, по мнению специалистов, могут способствовать росту близорукости.

Врачи отмечают важность профилактических мер. Доказано, что длительное пребывание на свежем воздухе, занятия спортом, требующие переключения зрения на различные дистанции (например, большой и настольный теннис), способствуют сохранению остроты зрения. Использование специальных линз и ночных контактных линз может замедлить прогрессирование близорукости.

Раннее обращение к окулисту при появлении признаков ухудшения зрения (близкое расположение книги, наклон головы над столом, прищуривание, частое потирание глаз, головные боли) крайне важно для своевременной диагностики и предотвращения осложнений.

Уточнения

Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо.

