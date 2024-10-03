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Индия отправит космический аппарат к Венере

1:03
Наука

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует старт миссии по изучению Венеры "Shukrayaan-1" на 29 марта 2028 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на телеканал "India Today".

Индия отправит космический аппарат к Венере
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Космическому аппарату, который оснастят множеством современных приборов, потребуется 112 дней для полёта к планете. Предположительно, он достигнет Венеры 19 июля 2028 года. Миссия станет первой попыткой Индии изучить внутреннюю часть небесного тела. 

Известно, что в число главных задач входит исследование состава атмосферы планеты, характеристик её поверхности и потенциальной вулканической или сейсмической активности. Правительство Индии утвердило бюджет в размере около 150 миллионов долларов на реализацию миссии.

Ранее учёные объяснили, куда могла пропасть вода Венеры.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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