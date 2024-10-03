Индия отправит космический аппарат к Венере

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует старт миссии по изучению Венеры "Shukrayaan-1" на 29 марта 2028 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на телеканал "India Today".
Космическому аппарату, который оснастят множеством современных приборов, потребуется 112 дней для полёта к планете. Предположительно, он достигнет Венеры 19 июля 2028 года. Миссия станет первой попыткой Индии изучить внутреннюю часть небесного тела.
Известно, что в число главных задач входит исследование состава атмосферы планеты, характеристик её поверхности и потенциальной вулканической или сейсмической активности. Правительство Индии утвердило бюджет в размере около 150 миллионов долларов на реализацию миссии.
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Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.
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