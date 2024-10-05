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Саудовская Аравия решила достроить километровый небоскрёб

0:55
Наука

Компания Jeddah Economic Company (JEC) приняла решение завершить строительство грандиозного небоскреба Jeddah Tower, который должен стать самым высоким в мире.

Саудовская Аравия решила достроить километровый небоскрёб
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Проект, расположенный вблизи города Джидда в Саудовской Аравии, был заморожен на несколько лет, и недавние спутниковые снимки показывали, что строительство здания не возобновлялось. Однако 2 октября 2024 года был подписан контракт на достройку Jeddah Tower с компанией Saudi Binladin Group, которая ранее работала над проектом до его приостановки.

Планируется, что работы по завершению строительства займут 42 месяца, и после этого километровый небоскреб станет самым высоким зданием на планете, обойдя нынешнего рекордсмена — "Бурдж-Халифу" в Дубае, чья высота составляет 828 метров.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

Небоскрёб — очень высокое (или очень длинное, см. Горизонтальный небоскрёб) многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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