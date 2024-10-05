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Реальная угроза приватности: умные очки раскрывают информацию о прохожих

1:08
Наука

Двое студентов Гарвардского университета создали умные очки, способные мгновенно распознавать лица и предоставлять подробную информацию о человеке — его имя, адрес, номер телефона, а также данные о семье.

Реальная угроза приватности: умные очки раскрывают информацию о прохожих
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain

Для разработки были использованы стандартные очки Ray-Ban от Meta*, которые доработали с применением существующих сервисов.

Система работает просто: очки фотографируют лицо прохожего, после чего фото отправляется на сервис распознавания лиц Pimeyes. Этот сервис находит интернет-страницы с изображениями человека. Далее языковая модель анализирует найденные данные, извлекая ключевую информацию, такую как адрес или телефон. Затем подключаются сайты-агрегаторы личных данных для более детального поиска. В результате за несколько минут студенты получают полное досье на любого случайного человека.

Создатели умных очков не раскрывают кода проекта, подчеркивая, что целью является демонстрация опасностей таких технологий.

Уточнения

Приватность в Интернете включает в себя право на хранение, передачу, предоставление третьим лицам и отображение информации кому-либо через Интернет.

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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