Солнце готовит Земле смертельный удар: когда ждать катастрофы?

Исследование, опубликованное в The Planetary Science Journal, оценило перспективы будущего Земли в связи с постепенным увеличением яркости Солнца.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Команда экспертов Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма на основе математических моделей и астрофизических данных рассчитала, что переломный момент для планеты наступит через миллиард лет. В этот период Земля начнет переживать серьезные изменения, приводящие к гибели большинства живых существ, включая человека.

Рост яркости Солнца вызван естественным старением звезды. Этот процесс будет сопровождаться снижением уровня углекислого газа в атмосфере. Хотя его избыток вреден, недостаток углекислого газа не менее опасен, поскольку этот элемент важен для фотосинтеза — ключевого процесса для выживания растений. Исчезновение растительности приведет к гибели животных, а затем и человека, так как нарушатся пищевые цепочки и сократится производство кислорода.

Также может возникнуть "влажный парниковый эффект", ускоряющий нагревание планеты и усложняющий выживание живых существ, которые привыкли к определенным температурным условиям. С момента формирования Земли яркость Солнца уже выросла на 30%, и эта тенденция продолжается. Согласно прогнозам, при нынешних темпах глобального потепления растения могут исчезнуть через 1,8 миллиарда лет.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

