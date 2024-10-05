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НАСА нашло способ продлить жизнь зонда Вояджер-2 в космосе

1:39
Наука

Специалисты НАСА приняли решение отключить прибор PLasma Science (PLS) на зонде "Вояджер-2", чтобы сэкономить энергию и продлить срок его работы.

НАСА нашло способ продлить жизнь зонда Вояджер-2 в космосе
Фото: NASA is licensed under public domain

Прибор изучал солнечный ветер, но с выходом зонда в межзвездное пространство перестал быть полезным, так как солнечный ветер больше не достигает "Вояджера-2". Отключение произошло 26 сентября 2024 года, а сигнал достиг аппарата спустя 19 часов на расстояние 20,5 миллиардов километров. Теперь освободившаяся энергия будет использована для поддержания миссии на несколько лет дольше, вплоть до начала 2030-х.

Интересно, что аналогичный прибор на "Вояджере-1" был отключен ещё в 1980-х. Оба аппарата снабжены радиоизотопным термоэлектрическим генератором, теряющим мощность со временем. Чтобы продлить работу "Вояджера-2", ранее была отключена схема стабилизации питания, что уже добавило аппарату минимум три года работы. Сейчас на борту остаются четыре научных прибора, которые продолжают передавать данные на Землю.

"Вояджер-1" находится на 5 миллиардов километров дальше и его траектория значительно отличается, поэтому систему стабилизации там не отключали, чтобы не рисковать работоспособностью более ценного зонда. Оба аппарата работают уже 47 лет и, возможно, смогут отметить свой 50-летний юбилей, продолжая собирать данные об окружающей среде космоса.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

«Во́яджер» (англ. Voyager, буквально — «Путешественник») — название двух американских космических зондов, запущенных в 1977 году, а также проекта по исследованию дальних планет Солнечной системы с участием аппаратов данной серии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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