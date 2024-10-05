Американские и итальянские астрофизики обнаружили, что высокоразвитая технологическая цивилизация может разрушить свою планету из-за климатического кризиса за период менее тысячи лет.
Исследование, опубликованное на портале arXiv, основано на моделировании развития инопланетных обществ с ростом технологий и энергопотребления. Вдохновившись анализом энергопотребления на Земле с XIX века, они отмечают, что человечество в 2023 году использовало около 180 тысяч тераватт-часов энергии. По второму закону термодинамики, часть энергии неизбежно уходит в окружающую среду, что приводит к перегреву планеты.
Согласно моделям ученых, даже при использовании возобновляемых источников энергии развитая цивилизация может вызвать климатическую катастрофу из-за тепловых утечек менее чем за 1000 лет.
Решением может быть перенос производства энергии за пределы планеты или замедление технологического прогресса, что продлит время существования цивилизации до миллиарда лет.
Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.
Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.