Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плохая погода вынудила москвичей платить за такси в 1,5-2 раза больше
Три лайфхака по созданию домашнего освежителя воздуха: как избавиться от неприятного запаха
Ошибки в уходе, которые приводят к выпадению ресниц
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Чем питомцу грозит змеиный укус? В Москве ветеринары целый месяц боролись за жизнь собаки, укушенной гадюкой
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Почему зрелая кожа нуждается в особом очищении и увлажнении
Нефтяные доходы России растут вопреки мировым тенденциям
Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса

Высокоразвитые цивилизации могут разрушить планету за 1000 лет

1:09
Наука

Американские и итальянские астрофизики обнаружили, что высокоразвитая технологическая цивилизация может разрушить свою планету из-за климатического кризиса за период менее тысячи лет.

Высокоразвитые цивилизации могут разрушить планету за 1000 лет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследование, опубликованное на портале arXiv, основано на моделировании развития инопланетных обществ с ростом технологий и энергопотребления. Вдохновившись анализом энергопотребления на Земле с XIX века, они отмечают, что человечество в 2023 году использовало около 180 тысяч тераватт-часов энергии. По второму закону термодинамики, часть энергии неизбежно уходит в окружающую среду, что приводит к перегреву планеты.

Согласно моделям ученых, даже при использовании возобновляемых источников энергии развитая цивилизация может вызвать климатическую катастрофу из-за тепловых утечек менее чем за 1000 лет.

Решением может быть перенос производства энергии за пределы планеты или замедление технологического прогресса, что продлит время существования цивилизации до миллиарда лет.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Последние материалы
Плохая погода вынудила москвичей платить за такси в 1,5-2 раза больше
Высокоразвитые цивилизации могут разрушить планету за 1000 лет
Три лайфхака по созданию домашнего освежителя воздуха: как избавиться от неприятного запаха
Ошибки в уходе, которые приводят к выпадению ресниц
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Чем питомцу грозит змеиный укус? В Москве ветеринары целый месяц боролись за жизнь собаки, укушенной гадюкой
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Почему зрелая кожа нуждается в особом очищении и увлажнении
Нефтяные доходы России растут вопреки мировым тенденциям
Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.