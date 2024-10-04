Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокоразвитые цивилизации могут разрушить планету за 1000 лет
Три лайфхака по созданию домашнего освежителя воздуха: как избавиться от неприятного запаха
Ошибки в уходе, которые приводят к выпадению ресниц
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Чем питомцу грозит змеиный укус? В Москве ветеринары целый месяц боролись за жизнь собаки, укушенной гадюкой
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Почему зрелая кожа нуждается в особом очищении и увлажнении
Нефтяные доходы России растут вопреки мировым тенденциям
Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса

В России нашли способ поймать больше света в солнечные батареи

1:36
Наука

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали новые антиотражающие покрытия со свойствами метаповерхностей, которые значительно повышают эффективность солнечных элементов и фотодетекторов.

В России нашли способ поймать больше света в солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, PDM

Покрытия изготавливаются из нанодисков германия, помещенных в слой оксида индий-олова, и имеют особые оптические свойства. Благодаря высокой способности к преломлению света, эти покрытия не только уменьшают отражение, но и изменяют его направление, направляя значительную часть света вдоль поверхности под малыми углами. Это увеличивает вероятность поглощения света, что особенно важно для тонкопленочных фотоэлектронных преобразователей, таких как солнечные элементы, сообщает РИА Новости.

Исследователи впервые смогли количественно оценить направления распространения рассеянного света: около 10% падающего света распространяется вдоль поверхностных слоев подложки, а 30-40% — под малыми углами к поверхности. Такие показатели значительно превосходят традиционные покрытия из сплошных диэлектрических пленок, которые пропускают свет без существенного изменения направления. Повышение эффективности фотодетекторов и солнечных элементов также связано с возможностью увеличения свободных носителей тока и накоплением электрического заряда на электродах.

Впереди стоит задача подтвердить эффективность новых антиотражающих покрытий на практике — на реальных примерах солнечных элементов и фотодетекторов.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.

Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Авто
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail Аудио 
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Авто
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло Аудио 
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Садоводство, цветоводство
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Последние материалы
Почему зрелая кожа нуждается в особом очищении и увлажнении
Нефтяные доходы России растут вопреки мировым тенденциям
Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса
Почему опытные водители возят кофе в салоне
В России нашли способ поймать больше света в солнечные батареи
Дизайнеры дали полезные рекомендации по оформлению детской комнаты
Шеф-повара поделились секретами приготовления говядины
На пробежку с собакой: что нужно знать перед утренней тренировкой
Антон Слепышев приостановил действие контракта с "Динамо"
Как сделать волосы блестящими и крепкими с помощью домашних спреев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.