В ЛНР обнаружены фрагменты утраченного собора XVIII века

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Во время реконструкции парка культуры и отдыха в городе Старобельске Луганской Народной Республики обнаружены фрагменты Покровского кафедрального собора Божьей Матери, разрушенного в 1934 году.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Находку сделали специалисты, которые временно приостановили восстановительные работы, чтобы провести археологическое исследование и оценить историческое значение обнаруженных фрагментов. Об этом сообщил глава города Владимир Чернев, подчеркнув, что найденные артефакты имеют большое культурное значение для города. После завершения необходимых исследований работы по реконструкции парка возобновятся, передает ТАСС.

Собор, заложенный в 1789 году, был уникальным сооружением, украшенным шестью куполами, высокой колокольней, мраморными полами и художественно оформленными панелями. Его строительство велось на средства прихожан и зажиточных купцов, а освящен он был в 1794 году. Позже на соборе надстроили второй этаж и освятили церковь святого Митрофания. Однако в 1934 году собор был разрушен, а кирпичи использовали для строительства железнодорожного вокзала. В память о соборе в 2000 году рядом с его бывшим местоположением возвели часовню.

Уточнения

Собо́р — главный христианский храм города или монастыря, в котором богослужение возглавляет епископ (архиепископ, митрополит, патриарх).



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