Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антон Слепышев приостановил действие контракта с "Динамо"
На пробежку с собакой: что нужно знать перед утренней тренировкой
Как сделать волосы блестящими и крепкими с помощью домашних спреев
Изюминка в привычном рецепте: оригинальные фаршированные перцы
Обнажённый пассажир пронёсся по салону самолёта, заставив пилотов вернуться обратно в аэропорт
Как сохранить уют в квартире: эффективные способы борьбы с беспорядком
В МВФ оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
Что нужно знать перед тем, как завести собаку
Три ключевые ошибки начинающих водителей

В ЛНР обнаружены фрагменты утраченного собора XVIII века

1:26
Наука

Во время реконструкции парка культуры и отдыха в городе Старобельске Луганской Народной Республики обнаружены фрагменты Покровского кафедрального собора Божьей Матери, разрушенного в 1934 году.

В ЛНР обнаружены фрагменты утраченного собора XVIII века
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Находку сделали специалисты, которые временно приостановили восстановительные работы, чтобы провести археологическое исследование и оценить историческое значение обнаруженных фрагментов. Об этом сообщил глава города Владимир Чернев, подчеркнув, что найденные артефакты имеют большое культурное значение для города. После завершения необходимых исследований работы по реконструкции парка возобновятся, передает ТАСС.

Собор, заложенный в 1789 году, был уникальным сооружением, украшенным шестью куполами, высокой колокольней, мраморными полами и художественно оформленными панелями. Его строительство велось на средства прихожан и зажиточных купцов, а освящен он был в 1794 году. Позже на соборе надстроили второй этаж и освятили церковь святого Митрофания. Однако в 1934 году собор был разрушен, а кирпичи использовали для строительства железнодорожного вокзала. В память о соборе в 2000 году рядом с его бывшим местоположением возвели часовню.

Уточнения

Собо́р — главный христианский храм города или монастыря, в котором богослужение возглавляет епископ (архиепископ, митрополит, патриарх).

Богоро́дица Богома́терь, Де́ва Мари́я, Пресвята́я Де́ва, Мадо́нна — в христианстве: мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из святых (для тех христианских конфессий, в которых почитаются святые).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Общество
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов Аудио 
Российское посольство в Иране обратилось к соотечественникам
Туризм
Российское посольство в Иране обратилось к соотечественникам Аудио 
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Авто
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Последние материалы
Обнажённый пассажир пронёсся по салону самолёта, заставив пилотов вернуться обратно в аэропорт
Как сохранить уют в квартире: эффективные способы борьбы с беспорядком
В МВФ оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
Что нужно знать перед тем, как завести собаку
Три ключевые ошибки начинающих водителей
Ксения Бородина нервно отреагировала на совет бросить Николая Сердюкова
В ЛНР обнаружены фрагменты утраченного собора XVIII века
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Смузи и метаболизм: почему фруктовые коктейли могут быть опасны
Как вернуть испорченные продукты в магазин и добиться справедливости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.