Женское погребение I века до нашей эры обнаружено под Анапой

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Московские археологи обнаружили погребение девушки или молодой женщины I века до нашей эры на территории античного города Лабрис, в 30 км от Анапы.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Погребение было найдено в ходе раскопок Боспорской археологической экспедиции и лежало в яме, пробившей крышу монументального здания эллинистического времени. Вместе с телом находились глиняная чашка и бусинка.

Специалисты предполагают, что это либо одиночное захоронение, либо начало позднего некрополя. Кроме того, на месте раскопок обнаружены остатки черепицы примерно 200 года до нашей эры, вероятно, из боспорской мастерской. Были найдены и керамические сосуды разных периодов, а также редкие артефакты: свинцовое ядро для пращи и чешуйки от доспеха, сообщает ТАСС.

На основании находок исследователи предполагают, что городище Лабрис, основанное в V веке до нашей эры, представляло собой крепость.

Археолог Денис Журавлев подчеркивает необходимость придания этому уникальному памятнику статуса особо охраняемой территории, так как земля используется для сельхозработ, что может негативно сказаться на сохранности артефактов.

Уточнения

Погребение также ингумация — размещение тела умершего человека в землю.



Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

