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Зоологи Кёльнского университета обнаружили новый вид амёб в болотах

1:04
Наука

Зоологи из Германии обнаружили в болотах Кёльна и Рекке новый вид амёб, который живёт в полной темноте и питается разрывом клеток водорослей.

Зоологи Кёльнского университета обнаружили новый вид амёб в болотах
Фото: PublicDomainPictures.net by Yagan Z Dongobar, PDM

Вид получил название Strigomyxa ruptor, что символизирует его агрессивный способ питания. В отличие от вампиреллид, которые аккуратно вытягивают содержимое клеток водорослей, эти амёбы разрывают клеточные стенки, чтобы потреблять их внутренности.

Название "Strigomyxa" навеяно мифическими стриксами — ночными птицами, известными своим кровопитием, что отражает хищный и разрушительный характер этих одноклеточных.

Амёбы Strigomyxa ruptor не переносят свет и вынуждены обитать исключительно в тёмных болотных условиях, что является их уникальной особенностью.

Исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution, подчёркивает важность этого открытия, так как оно помогает лучше понять биоразнообразие микроорганизмов и их адаптацию к экстремальным условиям.

Уточнения

Амёбы (лат. Amoeba, от др.-греч. ἀμοιβή — превращение) — род микроскопических одноклеточных простейших из семейства Amoebidae. 

Кёльнский университет (нем. Universität zu Köln) — одно из высших учебных заведений в Кёльне, существующее с 1388 года. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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