Учёные раскрыли, что приведёт к гибели всех организмов на Земле и когда это произойдёт

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма представили тревожные прогнозы о будущем Земли.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

В своём исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal, они утверждают, что через миллиард лет планета претерпит значительные изменения, что приведёт к гибели большей части живых организмов, включая человека. Главная причина — увеличение яркости Солнца по мере его старения. Уже сейчас светимость нашей звезды увеличилась на треть, и дальнейший рост солнечного излучения будет снижать уровень углекислого газа в атмосфере.

Первой жертвой таких изменений станут растения, поскольку они зависят от фотосинтеза. Их исчезновение приведёт к массовому вымиранию большинства живых существ, которым необходим кислород. Однако учёные подчёркивают, что растительная жизнь может продержаться дольше, чем считалось ранее — вплоть до 1,86 миллиарда лет. Кроме того, исследователи предупреждают о возможном возникновении "влажного парникового эффекта", который ускорит процесс нагрева Земли и сделает условия ещё более неблагоприятными для живых организмов.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.



Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

