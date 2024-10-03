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Учёные раскрыли, что приведёт к гибели всех организмов на Земле и когда это произойдёт

1:16
Наука

Исследователи Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма представили тревожные прогнозы о будущем Земли.

Учёные раскрыли, что приведёт к гибели всех организмов на Земле и когда это произойдёт
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

В своём исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal, они утверждают, что через миллиард лет планета претерпит значительные изменения, что приведёт к гибели большей части живых организмов, включая человека. Главная причина — увеличение яркости Солнца по мере его старения. Уже сейчас светимость нашей звезды увеличилась на треть, и дальнейший рост солнечного излучения будет снижать уровень углекислого газа в атмосфере.

Первой жертвой таких изменений станут растения, поскольку они зависят от фотосинтеза. Их исчезновение приведёт к массовому вымиранию большинства живых существ, которым необходим кислород. Однако учёные подчёркивают, что растительная жизнь может продержаться дольше, чем считалось ранее — вплоть до 1,86 миллиарда лет. Кроме того, исследователи предупреждают о возможном возникновении "влажного парникового эффекта", который ускорит процесс нагрева Земли и сделает условия ещё более неблагоприятными для живых организмов.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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