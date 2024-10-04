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Археоботаники нашли 9000-летние семена пшеницы в Турции

1:17
Наука

Археоботанические исследования на древнем кургане Юмуктепе, в Мерсине (Турция), обнаружили два вида семян пшеницы, возраст которых насчитывает около 9000 лет.

Археоботаники нашли 9000-летние семена пшеницы в Турции
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Юмуктепе, одно из старейших поселений Анатолии, был населен еще с неолитического периода и сохранял следы различных культур, включая хеттов, лувийцев, греков, римлян и византийцев.

Исследования под руководством Бурхана Улаша из Университета Инёню начались еще в 2000 году и сфокусированы на изучении обугленных растительных остатков. Команда исследователей идентифицировала два сорта пшеницы: "Triticum timopheevii", называемую "новым типом спа-пшеницы", и "Triticum spelta", примитивный вид мягкой пшеницы. Эти виды пшеницы были распространены европейскими неолитическими земледельцами и играли ключевую роль в распространении неолитического сельского хозяйства из Восточного Средиземноморья в Европу.

"Triticum timopheevii" выращивают в Грузии, а "Triticum spelta" ранее ошибочно относили к бронзовому веку. Однако исследования Улаша показали, что этот вид появился за 3-4 тысячи лет до этого.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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