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Тайный язык дельфинов: как они выражают радость?

1:40
Наука

Исследование, опубликованное в журнале iScience, предлагает новый взгляд на поведение дельфинов-афалин (Tursiops truncatus).

Тайный язык дельфинов: как они выражают радость?
Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS, PDM

Ученые обнаружили, что эти морские млекопитающие демонстрируют открытые ухмылки во время игр с другими дельфинами, гораздо чаще, чем в одиночку или с людьми. Это выражение лица вызывает подражание у других дельфинов и схоже с "улыбкой" у приматов, которую те используют для поддержания игровой атмосферы.

Исследователи наблюдали поведение двух групп дельфинов в вольерах в Италии и Франции, зафиксировав около 80 часов видео. Большую часть игры составляли взаимодействия между дельфинами: толкание, катание и даже облизывание смотрителей. Особенно активными оказались два самца, Инди и Зевс, которые провели за играми значительную часть времени. Анализ более 1000 эпизодов показал, что позы с открытым ртом дельфины чаще всего демонстрируют в присутствии товарищей по игре, и часто они подражали друг другу.

Однако мнение ученых разделилось. Некоторые считают, что открытая улыбка у дельфинов может быть игровым сигналом, похожим на выражения приматов. Другие исследователи, например, Питер Тайак и Кэтрин Холмс, предостерегают от чрезмерной интерпретации: позы с открытым ртом могут появляться и в других ситуациях, таких как агрессия или сексуальное поведение. Также остается открытым вопрос о том, как это поведение проявляется в дикой природе, особенно в условиях плохой видимости в воде.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.

Язы́к — сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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