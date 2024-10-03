Учёные раскрыли секрет неэффективности прививок от гриппа у пожилых людей

2:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Наступает время, когда иммунная система пожилых людей перестаёт адекватно реагировать на вакцинации, например, от гриппа. Хотя медики давно создали высокодозные вакцины, точная причина проблемы с ослабленным иммунным ответом оставалась неизвестной. Однако международная группа учёных наконец-то выявила ключевые моменты, которые объясняют, почему прививки от гриппа часто не работают у пожилых пациентов.

Фото: pxhere

Учёные из нескольких университетов Германии и Португалии провели исследование, целью которого было выяснить, какие молекулы влияют на восприимчивость пожилых людей к вакцине против гриппа.

В эксперименте приняли участие 234 человека старше 65 лет, которым была сделана прививка от гриппа. Участников наблюдали в течение определённого периода, взяв у них кровь пять раз — как до вакцинации, так и после нее. Исследователи проанализировали полученные образцы с использованием методов молекулярной биологии, а также статистических и вычислительных моделей.

Было выявлено, что у тех, у кого иммунная реакция на вакцинацию была сильной, присутствовали определенные молекулы. У тех же, у кого прививка не сработала, таких молекул либо было мало, либо они отсутствовали вовсе.

У участников с неэффективной вакцинацией наблюдали увеличенное количество определённого типа иммунных клеток — так называемых "естественных киллеров". Кроме того, у них до прививки был зафиксирован повышенный уровень интерлейкина-15, вещества, регулирующего функционирование этих клеток. Этот показатель может указывать на хронические воспалительные процессы у пожилых людей и служить предиктором слабого иммунного ответа на вакцину от гриппа.

Учёные предположили, что интерлейкин-15, возможно, ответственен за недостаточную реакцию на вакцинацию и может стать хорошим прогностическим биомаркером. Было также предложено, что снижение уровня интерлейкина-15 с помощью специальных препаратов могло бы улучшить иммунный ответ перед вакцинацией. Однако этот подход еще требует дальнейшей разработки.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у тех, чей организм не реагировал на прививку, в крови было значительно меньше длинноцепочечных жирных кислот по сравнению с теми, у кого иммунный ответ был сильным. Пожилые люди часто страдают от сопутствующих заболеваний, связанных с хроническими воспалительными процессами. Длинноцепочечные жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и способствуют развитию более эффективного иммунного ответа.

Таким образом, открытия, сделанные в этом исследовании, могут стать ключевыми для улучшения вакцинации пожилых людей и повышения их защиты от гриппа.

Уточнения

Есте́ственные ки́ллеры также NK-кле́тки — тип цитотоксических лимфоцитов, участвующих в функционировании врождённого иммунитета. NK-клетки обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки, а также принимают участие в работе противоопухолевого иммунитета.

