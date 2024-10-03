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Учёные раскрыли секрет неэффективности прививок от гриппа у пожилых людей

2:59
Наука

Наступает время, когда иммунная система пожилых людей перестаёт адекватно реагировать на вакцинации, например, от гриппа. Хотя медики давно создали высокодозные вакцины, точная причина проблемы с ослабленным иммунным ответом оставалась неизвестной. Однако международная группа учёных наконец-то выявила ключевые моменты, которые объясняют, почему прививки от гриппа часто не работают у пожилых пациентов.

Учёные раскрыли секрет неэффективности прививок от гриппа у пожилых людей
Фото: pxhere

Учёные из нескольких университетов Германии и Португалии провели исследование, целью которого было выяснить, какие молекулы влияют на восприимчивость пожилых людей к вакцине против гриппа.

В эксперименте приняли участие 234 человека старше 65 лет, которым была сделана прививка от гриппа. Участников наблюдали в течение определённого периода, взяв у них кровь пять раз — как до вакцинации, так и после нее. Исследователи проанализировали полученные образцы с использованием методов молекулярной биологии, а также статистических и вычислительных моделей.

Было выявлено, что у тех, у кого иммунная реакция на вакцинацию была сильной, присутствовали определенные молекулы. У тех же, у кого прививка не сработала, таких молекул либо было мало, либо они отсутствовали вовсе.

У участников с неэффективной вакцинацией наблюдали увеличенное количество определённого типа иммунных клеток — так называемых "естественных киллеров". Кроме того, у них до прививки был зафиксирован повышенный уровень интерлейкина-15, вещества, регулирующего функционирование этих клеток. Этот показатель может указывать на хронические воспалительные процессы у пожилых людей и служить предиктором слабого иммунного ответа на вакцину от гриппа.

Учёные предположили, что интерлейкин-15, возможно, ответственен за недостаточную реакцию на вакцинацию и может стать хорошим прогностическим биомаркером. Было также предложено, что снижение уровня интерлейкина-15 с помощью специальных препаратов могло бы улучшить иммунный ответ перед вакцинацией. Однако этот подход еще требует дальнейшей разработки.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у тех, чей организм не реагировал на прививку, в крови было значительно меньше длинноцепочечных жирных кислот по сравнению с теми, у кого иммунный ответ был сильным. Пожилые люди часто страдают от сопутствующих заболеваний, связанных с хроническими воспалительными процессами. Длинноцепочечные жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и способствуют развитию более эффективного иммунного ответа.

Таким образом, открытия, сделанные в этом исследовании, могут стать ключевыми для улучшения вакцинации пожилых людей и повышения их защиты от гриппа.

Уточнения

Есте́ственные ки́ллеры также NK-кле́тки — тип цитотоксических лимфоцитов, участвующих в функционировании врождённого иммунитета. NK-клетки обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки, а также принимают участие в работе противоопухолевого иммунитета.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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