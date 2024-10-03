Астрономы ESA представили уникальное изображение гибридной Галактики NGC 4694

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Астрономы Европейского космического агентства (ESA) потрясли научное сообщество впечатляющим изображением уникальной Галактики NGC 4694, расположившейся на расстоянии 54 миллионов световых лет от нас в созвездии Девы. Это необычное космическое тело становится предметом пристального интереса благодаря своей способности совмещать в себе черты как спиральных, так и эллиптических галактик, что ставит под сомнение традиционные классификации.

Главной загадкой NGC 4694 является отсутствие привычных спиральных рукавов, которые являются визитной карточкой спиральных галактик. Вместо этого она внешне больше похожа на эллиптические галактики. Однако истинное отличие кроется в её ядре: там бушуют интенсивные процессы звездообразования, что совершенно нетипично для спокойных эллиптических галактик и больше свойственно молодым и активным спиральным образованиям.

Такое сочетание черт, а также значительное количество газа позволили астрономам отнести NGC 4694 к редкому типу линзовидных галактик, которые занимают промежуточное положение между спиральными и эллиптическими галактиками. Это открытие не только ставит под сомнение наши представления о структуре и эволюции галактик, но и предлагает уникальную возможность глубже понять их трансформации на протяжении космической истории. Ученые надеются, что дальнейшие исследования NGC 4694 помогут раскрыть больше тайн о формировании и развитии галактических систем во вселенной.

Уточнения

Линзовидная галактика — промежуточный тип галактик в классификации Хаббла. Они состоят в основном из старых звёзд. В тех случаях, когда галактика обращена плашмя в сторону наблюдателя, часто бывает трудно чётко различить линзообразные и эллиптические галактики из-за невыраженности спиральных рукавов линзообразной галактики.

