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Поставить на паузу: ученые нашли способ приостановить беременность

2:18
Наука

Недавно исследователи изучили стволовые клетки, чтобы выяснить, можно ли "приостановить" развитие человеческого организма. В ходе эксперимента команда учёных обнаружила, что подавление сигнального пути mTOR вызывает состояние, напоминающее диапаузу — это биологическое состояние, при котором эмбрион откладывает имплантацию в матку до наступления благоприятных условий.

Поставить на паузу: ученые нашли способ приостановить беременность
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, CC BY-SA 2.5

Эти результаты могут оказать серьёзное влияние на методы лечения, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Используя стволовые клетки и модели бластоцист, исследователи выявили, что при воздействии на путь mTOR стволовые клетки и бластоиды могут войти в состояние покоя, аналогичное тому, которое наблюдается у некоторых животных.

Важным открытием стало то, что этот процесс обратим — после снятия подавления mTOR клетки возобновляли своё развитие.

Диапауза — удивительный процесс, наблюдающийся у многих млекопитающих, когда беременность может быть приостановлена до тех пор, пока условия не станут благоприятными. Например, медведи могут "ставить на паузу" свою беременность в трудные времена, пока не наберут достаточную массу, чтобы выносить детёнышей.

Хотя эта способность у человека не была замечена, исследование предполагает, что наши тела могут сохранять подобный рудиментарный механизм.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что с помощью манипуляций с mTOR возможна диапауза у людей. Это может иметь огромное значение для таких областей медицины, как репродуктивное здоровье.

В будущем эти открытия могут позволить лучше синхронизировать имплантацию эмбриона при ЭКО или замедлить его развитие, чтобы улучшить результаты процедуры.

Один из авторов исследования, Николас Риврон, утверждает, что эта способность могла остаться у нас как часть эволюционного процесса, который мы больше не используем естественным образом. Однако открытие того, что наши тела способны на такие процессы, может изменить подход к лечению репродуктивных заболеваний и дать новые возможности для управления беременностью.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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