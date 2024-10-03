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Эверест продолжает расти: новое исследование удивило учёных

3:03
Наука

Эверест, величайшая вершина мира, не просто стоически возвышается над землёй — он продолжает расти уже 50 миллионов лет. В Гималаях, где расположен пик, тектонические плиты продолжают сталкиваться, что способствует его подъёму. На тибетском Эверест известен как Джомолунгма, а на непальском — Сагарматха.

Эверест продолжает расти: новое исследование удивило учёных
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

"Хотя кажется, что горы стоят неподвижно, на самом деле они постоянно в движении", — объясняет геолог из Китайского университета наук о земле в Пекине, Джин-Ген Дай, в интервью The New York Times.

Новые исследования показывают, что Эверест растет быстрее, чем предполагали ранее, и эта скорость обгоняет рост других гималайских вершин.

В понедельник журнал Nature Geoscience опубликовал результаты исследования, в котором учёные объясняют, почему это происходит. Неожиданной причиной роста оказалось слияние рек в 47 милях от Эвереста.

Эти реки уносят массу горных пород, и хотя эрозия должна бы снижать высоту горы, происходит обратное — земная кора поднимается за счет так называемого изостатического отскока.

"Это похоже на сброс груза с корабля: чем меньше весит кора, тем выше она поднимается", — комментирует геолог из Университетского колледжа Лондона, Адам Смит, в интервью для BBC News.

Учёные выяснили, что эрозия усилилась после захвата реки Арун речной сетью Коси около 89 000 лет назад, что ускорило рост Эвереста. Гора ежегодно "вырастает" примерно на два миллиметра, и за десятки тысяч лет это привело к увеличению высоты на 50-165 футов.

Эверест — не единственное место на планете, где подобные процессы изменяют форму суши. Например, в районах, где таяли континентальные ледяные щиты, земная кора компенсирует потерю массы по схожему механизму. Этот процесс влияет на уровень моря, и он повышается неравномерно по всему миру.

Например, в Нью-Йорке уровень моря поднимается быстрее, чем в других местах, из-за того, что земная кора ещё опускается после таяния ледников.

Новое исследование в Гималаях только открывает двери к пониманию того, как земная кора реагирует на изменения окружающей среды.

"Другие горные хребты также могут быть подвержены подобным процессам", — отмечает геоморфолог из Даремского университета, Элизабет Дингл, которая не участвовала в исследовании.

Но несмотря на всё это, Эверест остаётся символом.

"С физической точки зрения он представляет собой самую высокую точку на Земле, но его значение выходит далеко за рамки науки", — говорит Дай.

Для многих народов Эверест священен, а для всего мира — это символ стойкости и стремления преодолевать границы.

Уточнения

Джомолу́нгма (Эвере́ст (англ. Mount Everest)) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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