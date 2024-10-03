Открытие, которое может объяснить появление жизни во Вселенной

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Самарского университета имени академика С. П. Королёва впервые смогли синтезировать органическое соединение, важное для зарождения жизни, в условиях, которые максимально приближены к космическим.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

Это открытие может стать важным шагом в понимании того, как жизнь появилась во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics Journal.

По словам исследователей, они смогли синтезировать простейший кетоальдегид — метилглиоксаль — путём облучения льда, состоящего из угарного газа и ацетальдегида, потоком электронов при температуре жидкого гелия и в условиях глубокого вакуума.

Кетоальдегиды играют важную роль в биохимических процессах, являясь промежуточными продуктами, необходимыми для синтеза биомолекул, таких как сахара, аминокислоты и липиды.

Доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов отметил, что данные соединения являются перспективными для астрономических поисков. Метилглиоксаль, синтезированный в холодных молекулярных облаках, может служить предшественником для формирования более сложных органических молекул, таких как аминокислоты, которые могли бы образоваться в космосе и попасть на Землю через метеориты.

Самарские учёные впервые экспериментально доказали возможность переноса атома водорода внутри молекулы кетоальдегида в условиях, имитирующих космические льды. Это открытие приближает к созданию модели химической эволюции Вселенной.

Антонов добавил, что дальнейшие исследования будут направлены на изучение процессов образования сложных молекул из простых в условиях космического пространства.

Ранее в феврале самарские учёные запустили уникальную экспериментальную установку, которая имитирует условия глубокого космоса. С её помощью исследователи намерены разгадать тайну происхождения простейших аминокислот, которые могли попасть на Землю с метеоритами.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

