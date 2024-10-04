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Оксидативный стресс и замедление нервных импульсов: что влияет на старение мозга

1:35
Наука

Немецкие ученые из Исследовательского центра Юлиха и Университета Генриха Гейне (Дюссельдорф) провели исследование, чтобы выявить участки мозга, наиболее подверженные возрастной деградации у людей и шимпанзе.

Оксидативный стресс и замедление нервных импульсов: что влияет на старение мозга
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и специальных алгоритмов распознавания образов были получены данные о старении различных отделов мозга. Исследователи выяснили, что у человека сильнее всего изменениям подвергаются лобная и префронтальная кора — области, отвечающие за рабочую память, самоконтроль и высшие мыслительные процессы.

У шимпанзе, напротив, возрастная деградация наблюдается в височных долях и полосатом теле, которые важны для двигательных функций и системы вознаграждения.

Помимо этого, исследователи выделили и другие причины старения мозга. Одной из них является оксидативный стресс — процесс, при котором клетки утрачивают способность эффективно избавляться от продуктов жизнедеятельности. В результате в клетках накапливаются свободные радикалы — нестабильные атомы, повреждающие клеточные оболочки и ДНК. Они наносят ущерб клеткам мозга. К старению также приводят снижение количества нервных связей и замедление скорости нервных импульсов.

Можно ли замедлить этот процесс? Ученые уверены, что да. Активный образ жизни и постоянное стремление к обучению являются ключевыми факторами, способными замедлить старение мозга.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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