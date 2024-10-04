Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он не последний: военный эксперт объяснил, ускорит ли взятие Угледара наступление ВС РФ
Адвокат похитителя кенгурят рассказала, что необходимо проверить психологическое здоровье обвиняемого
В Новосибирской области растёт заболеваемость ветряной оспой
Ускоряет коррозию: автоэксперт предупредил водителей, что нельзя делать с автомобилем зимой
Почему апельсины в сетке кажутся более спелыми
Как спасти тюльпаны от нашествия мышей: секреты опытных садоводов
Опасения Борреля: Евросоюз беспокоится о втягивании РФ в конфликт на Ближний Восток
Какие ошибки чаще всего совершают молодые и пожилые водители
Медицинский прорыв: что замедлит старение мозга и спасет от болезней

Опасность "перегретой скороварки": как произошёл подземный взрыв у Хунга Тонга

1:28
Наука

Группа ученых из Австралийского национального университета раскрыла причину мощнейшего подводного извержения вулкана Хунга Тонга, произошедшего в Тихом океане в январе 2022 года. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Опасность "перегретой скороварки": как произошёл подземный взрыв у Хунга Тонга
Фото: commons.wikimedia.org by Anchen Oktober, CC BY-SA 4.0

Долгое время научное сообщество не могло определить, что вызвало это катастрофическое событие. В новой работе исследователи проанализировали сейсмические данные и смогли расшифровать физический механизм извержения.

Результаты исследования показывают, что причиной извержения стал подземный взрыв, вызванный, вероятно, сжатием горной породы. Сила этого взрыва была сопоставима с энергией пяти ядерных зарядов, которые были подорваны в Северной Корее во время испытаний в 2017 году.

"Наша модель указывает на то, что событие произошло из-за запертой породы, насыщенной газами, находящейся под неглубоким морем, словно в перегретой скороварке", — пояснили авторы статьи.

Ударная волна извержения подняла в атмосферу огромное количество воды и спровоцировала цунами высотой до 45 метров.

По мнению сейсмологов, мониторинг вулканических газов и микросейсмической активности в подобных местах поможет лучше подготовиться к будущим извержениям.

Уточнения

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (англ  Hunga Tonga-Hunga Haʻapai) — вулкан и название двух необитаемых островов Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Садоводство, цветоводство
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Последние материалы
Как спасти тюльпаны от нашествия мышей: секреты опытных садоводов
Опасения Борреля: Евросоюз беспокоится о втягивании РФ в конфликт на Ближний Восток
Какие ошибки чаще всего совершают молодые и пожилые водители
Медицинский прорыв: что замедлит старение мозга и спасет от болезней
Большой брат: Израиль может нанести удар по Ирану с помощью США
Челябинский зоопарк начинает работу в зимнем режиме
В Нижнем Новгороде аферистка похитила пять миллионов рублей у туристов
Проблема взаимодействия: действия Молдавии мешают отношениям с ПМР
Элтон Джон перечислил органы, которых он лишился: мало, что осталось своего
Продолжение операции: ЦАХАЛ отчиталось об уничтожении боевиков Хезболлы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.