Опасность "перегретой скороварки": как произошёл подземный взрыв у Хунга Тонга

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Австралийского национального университета раскрыла причину мощнейшего подводного извержения вулкана Хунга Тонга, произошедшего в Тихом океане в январе 2022 года. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Фото: commons.wikimedia.org by Anchen Oktober, CC BY-SA 4.0

Долгое время научное сообщество не могло определить, что вызвало это катастрофическое событие. В новой работе исследователи проанализировали сейсмические данные и смогли расшифровать физический механизм извержения.

Результаты исследования показывают, что причиной извержения стал подземный взрыв, вызванный, вероятно, сжатием горной породы. Сила этого взрыва была сопоставима с энергией пяти ядерных зарядов, которые были подорваны в Северной Корее во время испытаний в 2017 году.

"Наша модель указывает на то, что событие произошло из-за запертой породы, насыщенной газами, находящейся под неглубоким морем, словно в перегретой скороварке", — пояснили авторы статьи.

Ударная волна извержения подняла в атмосферу огромное количество воды и спровоцировала цунами высотой до 45 метров.

По мнению сейсмологов, мониторинг вулканических газов и микросейсмической активности в подобных местах поможет лучше подготовиться к будущим извержениям.

Уточнения

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (англ Hunga Tonga-Hunga Haʻapai) — вулкан и название двух необитаемых островов Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга.

