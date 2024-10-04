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Медицинский прорыв: что замедлит старение мозга и спасет от болезней

Наука

Поиск решений проблемы старения — одна из приоритетных задач для ученых всего мира. Глубокое понимание биологических механизмов старения может помочь не только продлить молодость, но и снизить риск возрастных заболеваний.

Медицинский прорыв: что замедлит старение мозга и спасет от болезней
Фото: Freepik by Ads, CC0

Согласно публикации в журнале Cell, современная наука считает основными факторами старения износ тела на клеточном уровне и снижение способности организма к удалению поврежденных белков и клеток. Эти процессы приводят к генным мутациям и укорачиванию теломер — концевых участков хромосом. Истощение теломер связано с проявлениями старения, такими как седина и дряблость кожи.

Замедлить старение можно, восстановив функции очистки мозга. Это позволит избежать патологий, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Недавнее исследование Медицинского центра Университета Рочестера (США) показало, что восстановление функции лимфатических сосудов шеи может способствовать эффективному удалению "биомусора" из мозга, помогая замедлить старение.

Эта гипотеза была успешно проверена на мышах.

Как же можно отсрочить старение без сложных научных экспериментов, а на простом, бытовом уровне? Активный образ жизни, регулярные физические нагрузки, обучение новому и сбалансированное питание — все это проверенные способы поддержания молодости мозга.

Позитивный эффект на замедление старения, в частности, доказан для Средиземноморской диеты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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