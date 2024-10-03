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Гренландская слоновая кость: как викинги торговали с коренными народами Арктики

3:26
Наука

Изучив древнюю ДНК моржа, международная команда ученых под руководством Лундского университета (Швеция) смогла восстановить торговые пути моржовой кости эпохи викингов. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что норвежские викинги и коренные жители Арктики, возможно, встречались и обменивались моржовой слоновой костью в удаленных районах Высокой арктической Гренландии за несколько столетий до путешествия Христофора Колумба к Северной Америке.

Гренландская слоновая кость: как викинги торговали с коренными народами Арктики
Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

По словам ученых, такие встречи в суровых условиях Высокой Арктики могли быть наполнены любопытством, волнением и удивлением.

В средневековой Европе существовал высокий спрос на элитные товары, в том числе на моржовую кость. Викинги, занимавшие важное место в торговле слоновой костью, расширили свои экспедиции на север Атлантики — в Исландию и затем в Гренландию — в поисках новых источников этого материала.

"Мы были удивлены, когда обнаружили, что большая часть моржовой кости, отправляемой в Европу, поступала из крайне удаленных охотничьих угодий в глубокой Арктике, а не из районов, близких к основным поселениям викингов на юго-западе Гренландии", — рассказывает Питер Джордан, профессор археологии Лундского университета.

Для определения источника артефактов моржей ученые применяли генетический анализ. "Мы извлекли древнюю ДНК моржей из различных образцов по всей Северной Атлантике. Сопоставив генетические профили артефактов, которыми торговали норвежцы, с определенными районами охоты, мы смогли точно определить их происхождение", — объясняет Мортен Танге Ольсен из Института Глобуса (Копенгаген).

Важный вопрос, поднятый исследователями, заключался в том, обладали ли гренландские викинги технологиями и навыками, чтобы проникать глубоко в покрытые льдом арктические воды. Член исследовательской группы Грир Джаретт проверял маршруты плавания, совершая экспериментальные походы на традиционных норвежских судах, построенных из клинкера.

"Охотники отправлялись в путь, как только морской лед отступал. У них было короткое сезонное окно для охоты на моржей, переработки их кости и шкур, и возвращения домой до замерзания моря", — отмечает Грир Джаретт.

Ученые также отмечают, что эти отдаленные охотничьи угодья были населены туле-инуитами и другими коренными народами, которые также охотились на моржей. Новое исследование подтверждает существование ранних межкультурных контактов между норвежцами и североамериканскими коренными народами, и важное значение полыньи Северная Вода для этих встреч.

"С точки зрения культуры, это была бы встреча двух совершенно разных миров: гренландские норвежцы с европейскими чертами лица, бородами, шерстяной одеждой и деревянными судами, и туле-инуиты с азиатскими чертами, гарпунами и лодками из шкур", — добавляет Питер Джордан.

Эти встречи, несмотря на суровые условия, вероятно, были источником обмена знаниями и материалами, но их подробности еще предстоит изучить.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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