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Экзопланета с температурой 766°C: удивительное открытие астрономов

1:35
Наука

Группа астрономов со всего мира обнаружила экзопланету нового класса — "супернептун", вращающуюся вокруг звезды, подобной Солнцу. Этот внеземной объект получил название TOI-5005 b. Исследование, в котором сообщается об этом открытии, опубликовано на портале научных работ arXiv, не прошедших рецензирование.

Экзопланета с температурой 766°C: удивительное открытие астрономов
Фото: NASA by Leah Hustak, PDM

Для поиска экзопланеты ученые использовали спутник NASA TESS (Transiting Exoplanets Survey Satellite), предназначенный для поиска планет с помощью транзитного метода.

TOI-5005 b оказалась в шесть раз больше Земли и тяжелее ее в 32,7 раза. Она расположена на расстоянии 685 световых лет от Солнечной системы, а год на этой экзопланете длится всего 6,31 земного дня. Из-за близкого расположения к своей звезде температура на поверхности планеты достигает 766°C.

Астрономы, проанализировав внутреннюю структуру TOI-5005 b, выяснили, что доля массы ядра и металлов в оболочке составляет 0,74 и 0,08 соответственно. Общая доля массы металлов этой экзопланеты — 0,76, что чуть ниже, чем у Урана и Нептуна. Полученные данные свидетельствуют о формировании TOI-5005 b путем аккреции ядра.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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