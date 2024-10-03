Экзопланета с температурой 766°C: удивительное открытие астрономов

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа астрономов со всего мира обнаружила экзопланету нового класса — "супернептун", вращающуюся вокруг звезды, подобной Солнцу. Этот внеземной объект получил название TOI-5005 b. Исследование, в котором сообщается об этом открытии, опубликовано на портале научных работ arXiv, не прошедших рецензирование.

Фото: NASA by Leah Hustak, PDM

Для поиска экзопланеты ученые использовали спутник NASA TESS (Transiting Exoplanets Survey Satellite), предназначенный для поиска планет с помощью транзитного метода.

TOI-5005 b оказалась в шесть раз больше Земли и тяжелее ее в 32,7 раза. Она расположена на расстоянии 685 световых лет от Солнечной системы, а год на этой экзопланете длится всего 6,31 земного дня. Из-за близкого расположения к своей звезде температура на поверхности планеты достигает 766°C.

Астрономы, проанализировав внутреннюю структуру TOI-5005 b, выяснили, что доля массы ядра и металлов в оболочке составляет 0,74 и 0,08 соответственно. Общая доля массы металлов этой экзопланеты — 0,76, что чуть ниже, чем у Урана и Нептуна. Полученные данные свидетельствуют о формировании TOI-5005 b путем аккреции ядра.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

