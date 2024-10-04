Британия доверила раскрытие преступлений искусственному интеллекту

Британский полицейский департамент начал тестирование интеллектуальной системы Soze, которая способна помогать в раскрытии преступлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Главная сила этой ИИ-платформы заключается в быстрой обработке материалов дела — сканирование, которое обычно занимало у следователей недели или даже месяцы, теперь занимает всего несколько часов. Несмотря на это, некоторые эксперты высказывают сомнения по поводу точности работы Soze и опасаются ошибок, которые могут негативно сказаться на расследованиях.

Пилотное внедрение Soze на территориях Юго-Западной Англии показало впечатляющие результаты: система обработала электронную почту, социальные сети, фото- и видеоматериалы по 27 сложным делам всего за 30 часов — человеку на это потребовалось бы 81 год. Это делает платформу привлекательным решением для работы с большими объемами данных при ограниченных ресурсах.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности.

