Учёные обнаружили, как чистый на первый взгляд воздух разрушает мозг детей

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Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе выявило связь между загрязнением наружного воздуха и изменениями в мозге детей.

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Проанализировав 40 эмпирических исследований, ученые обнаружили, что даже при уровне загрязнения ниже государственных стандартов у детей возникают различия в объёме белого вещества, влияющего на когнитивную функцию, а также в связях мозга и ранних маркерах болезни Альцгеймера. Особенно подвержены этому дети и подростки, так как их мозг и тело ещё развиваются.

Исследования в США, Мексике и Европе показали, что загрязнение влияет на структуру мозга детей независимо от уровня воздействия. Используя методы сканирования, такие как МРТ и исследования химических соединений мозга, учёные выявили существенные различия в мозге детей, живущих в районах с разным уровнем загрязнения. Источники загрязнения включают электростанции и лесные пожары.

Исследователи рекомендуют применять воздушные фильтры в домах и школах вблизи дорог, а также учитывать влияние загрязнения воздуха в исследованиях здоровья.

Уточнения

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98—99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.



Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

