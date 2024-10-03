В России нашли способ сделать алмазы чище в 100 раз

Российские материалыведы из МФТИ разработали новый метод измерения количества примесей в синтетических алмазах, позволяющий повысить точность контроля их чистоты в 100 раз.

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Важность открытия заключается в том, что даже минимальное количество примесей бора, недоступное для оптических методов обнаружения, влияет на проводимость алмазов, снижая их эффективность в производстве детекторов ионизирующих излучений.

Существующие методы синтеза синтетических алмазов пока не позволяют получать абсолютно чистые и однородные по свойствам камни. В них часто содержатся атомы азота, бора и других элементов, которые изменяют оптические и электрические характеристики. Эффект Холла проявляется в изменении напряжения в образце при воздействии магнитного поля, позволяя точно оценить присутствие примесей даже на уровне 70 и 20 атомов на триллион, сообщает ТАСС.

Первые тесты новой методики на синтетических алмазах выявили наличие большого количества атомов бора, что свидетельствует о неучтенных источниках этих примесей в процессе синтеза. Ученые надеются, что обнаружение и устранение этих источников поможет производить сверхчистые алмазы для применения в детекторах радиации и других высокоточных приборах.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.



Контро́ль (через нем. Kontrolle, от фр. contrôle, от *contrerôle — «список, ведущийся в двух экземплярах», от лат. contra — «против» и rotulus — «свиток») — одна из основных функций системы управления.

