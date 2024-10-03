COVID-19 вызвал аномальное похолодание на поверхности Луны

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Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, оказала неожиданный эффект даже на Луну.

Фото: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon, CC BY-SA 2.5

Учёные из Лаборатории физических исследований в Ахмедабаде обнаружили аномальное снижение ночной температуры на её поверхности. Согласно их отчЁту, похолодание было зафиксировано сразу в шести различных точках наблюдения на Луне. Причина этого феномена, по мнению специалистов, заключается в уменьшении количества радиации, исходящей от Земли.

В период локдаунов на фоне пандемии COVID-19 люди проводили больше времени дома, что привело к снижению промышленной и транспортной активности. Это вызвало уменьшение теплового излучения, испускаемого Землей ночью, а также сокращение уровня загрязнений в атмосфере. Именно это снижение, как считают учёные, повлияло на ночные температуры на поверхности Луны.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).



Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

