Первые контакты между викингами и индейцами срослись на костях

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Исследовательская группа из шведского Лундского университета изучила древнюю ДНК моржей и восстановила торговые пути их кости во времена викингов. Оказалось, что норвежцы и коренные народы Арктики, вероятно, обменивались моржовой костью в высоких широтах Гренландии задолго до открытия Северной Америки Христофором Колумбом. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Как отмечает профессор археологии Питер Джордан (Peter Jordan), эти встречи, происходившие в пугающих и обширных ландшафтах, могли быть полны любопытства и волнения. В средневековой Европе был большой спрос на элитные продукты, и викинги активно искали источники моржовой кости, что способствовало их экспансии в северную Атлантику, включая Исландию и Гренландию.

Исследователи использовали генетическую "дактилоскопию" для определения источников артефактов из моржовой кости. Доктор Мортен Танге Ольсен (Morten Tange Olsen) из Копенгагена объясняет, что удалось сопоставить генетические профили артефактов с конкретными охотничьими угодьями в Арктике. Это открытие ставит вопрос о том, были ли у гренландских норвежцев навыки мореплавания для освоения таких труднодоступных районов.

Участница коллектива исследователей Грир Джарретт (Greer Jarrett) проводила экспериментальные плавания на традиционных норвежских лодках, чтобы выяснить, как могли путешествовать норвежцы. По ее словам, охотники на моржей могли покидать поселения только после отступления морского льда, имея узкое окно для охоты и возвращения до замерзания вод.

Важно отметить, что эти отдаленные охотничьи угодья были населены туле-инуитами и другими коренными народами, что подтверждает существование ранних встреч между европейцами и коренными американцами. Эти взаимодействия между культурами могли быть полны любопытства и взаимного обогащения, но необходимо больше исследований, чтобы понять их природу.

фото: Wikimedia Commons

Уточнения

Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную и Южную Америки, а также близлежащие острова (включая Гренландию).



Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.



Инде́йцы — общее название коренного населения Америки (за исключением эскимосов и алеутов).

