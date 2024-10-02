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Космический балет: Луна и Солнце готовятся к последнему затмению 2024 года

2:14
Наука

Дмитрий Вибе, астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН, в беседе с "Известиями" 2 октября подробно разъяснил типологию солнечных затмений.

Космический балет: Луна и Солнце готовятся к последнему затмению 2024 года
Фото: Wikimedia Commons by Newnoname, PDM

По словам ученого, полное солнечное затмение наблюдается, когда Луна целиком скрывает солнечный диск. Если же вокруг лунного силуэта остается видимый ободок Солнца, затмение классифицируется как кольцеобразное. Гибридное затмение представляет собой уникальное явление, трансформирующееся из полного в кольцеобразное или наоборот. Частичное затмение происходит при смещенном прохождении Луны, закрывающей лишь часть солнечного диска.

Вибе пояснил, что эллиптическая орбита Луны обуславливает колебания ее расстояния от Земли. Несмотря на незначительность этих изменений, их достаточно для того, чтобы в перигее видимый размер Луны превышал солнечный диск, а в апогее — уступал ему.

2 октября 2024 года ожидается финальное в этом году кольцеобразное солнечное затмение. Это астрономическое событие продлится с 18:42 до 0:47 по московскому времени. Пиковая фаза затмения, когда оно приобретет кольцеобразную форму, наступит в 21:45. В этот момент Луна не полностью закроет Солнце, образуя вокруг себя эффектное "огненное кольцо". Траектория затмения пройдет от центральной части Тихого океана, севернее экватора, пересечет его и завершится в южной части Тихого океана.

Примечательно, что предыдущее кольцеобразное затмение, наблюдавшееся в Северной и Южной Америке в октябре прошлого года, не повторится в этом регионе до 2046 года.

В заключение ученый подчеркнул, что, вопреки древним суевериям, солнечные затмения не оказывают никакого влияния на нашу планету, оставаясь лишь впечатляющим небесным спектаклем.

Уточнения

Со́лнечное затме́ние — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли. Солнечные затмения происходят только от 2 до 5 раз в год.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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