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В Перми создали цемент для скважин с самовосстанавливающейся структурой

1:08
Наука

Ученые Пермского Политеха разработали уникальный тампонажный раствор для скважин, который способен самовосстанавливаться при появлении микротрещин и зазоров.

В Перми создали цемент для скважин с самовосстанавливающейся структурой
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

Новый состав улучшает контакт цементного камня с обсадной колонной и стенками скважины, что обеспечивает более надежную изоляцию продуктивных горизонтов и укрепляет стенки ствола.

Основное отличие этого раствора — наличие комплексной минеральной добавки с нанооксидом алюминия, тальком и другими компонентами, которые реагируют с пластовой водой и закрывают образующиеся трещины, что повышает герметичность. Также в состав входят синтетический полимер на основе полиакриламида и пеногаситель, снижающий пенообразование.

Данный раствор снижает необходимость ремонтно-изоляционных работ, так как обеспечивает качественное заполнение пространства между обсадной колонной и стенками скважины. Разработанный состав обладает улучшенными технологическими свойствами, такими как высокая подвижность, прочность на изгиб и способность к самовосстановлению.

Уточнения

Цемент (лат. caementum — «щебень, битый камень») — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее вещество.

Нефтяна́я сква́жина — горная выработка круглого сечения, диаметром 75—400 мм, сооружаемая без доступа в неё человека, предназначенная для добычи, либо разведки нефти и попутного газа.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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