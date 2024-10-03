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Российские учёные открыли перспективы для более ёмких аккумуляторов

1:12
Наука

Специалисты НИУ МИЭТ совместно с международной командой ученых создали новый класс электрокерамических материалов, которые могут значительно улучшить характеристики современной электроники.

Российские учёные открыли перспективы для более ёмких аккумуляторов
Фото: ФИЦ КНЦ СО РАН by Анастасия Тамаровская, CC BY 4.0

Основное их достоинство — высокая чувствительность к внешним воздействиям, что позволяет использовать материалы для более точных датчиков магнитного поля в автомобилях и конденсаторов с большей емкостью для портативных устройств.

Ключевой особенностью материалов стала их "лоскутная" структура, обеспечивающая метастабильное состояние с высокой реакцией на электромагнитное поле, температуру и давление. Это свойство значительно расширяет их область применения, включая создание надежных электронных компонентов, способных работать при высоких температурах. Основой материалов являются соединения висмута, самария, железа и титана с кислородом, что делает их прочнее и долговечнее аналогов, сообщает Ceramics International.

Новая разработка позволяет преодолеть проблемы хрупкости современных керамических конденсаторов и их ограниченную способность удерживать заряд.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο «электрон») — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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