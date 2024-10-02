Учёные обнаружили способность койотов делать щенячьи глазки

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Baylor University (США), раскрывает новые аспекты выразительности мимики койотов — близких родственников домашних собак.

Фото: flickr.com by Joshua Tree National Park, CC BY 2.0

Ранее считалось, что "щенячьи глазки" — это уникальная способность, развившаяся у собак в процессе одомашнивания. Однако ученые обнаружили, что и у койотов хорошо развита мышца LAOM, поднимающая внутреннюю часть брови и создающая это милое выражение морды. Анализ морды десяти койотов показал, что они способны выражать эмоции, подобные "щенячьим глазкам", что опровергает теорию о развитии этой черты исключительно в результате одомашнивания собак.

Также предполагается, что другие виды семейства псовых, такие как шакалы и красные волки, могут иметь аналогичную способность. При этом у серых волков эта мышца либо слабо развита, либо вовсе отсутствует, так как в их естественной среде общения большую роль играют вокализации для передачи информации на дальние расстояния.

Однако вопрос о том, насколько активно койоты используют это выражение морды в дикой природе, пока остается открытым. Для этого потребуются дополнительные исследования и сбор видеоматериалов, позволяющих изучить поведение этих животных в естественной среде.

Уточнения

Койо́т или лугово́й волк (лат. Canis latrans), — хищное млекопитающее семейства псовых.



Ми́мика (от др.-греч. μιμικός «мимический, актёрский», далее из μιμέομαι «подражать») — «выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека» или «движения мускулатуры в координированных комплексах, отражающие разнообразные психические состояния человека» (Л. М. Сухаребский, 1966).

