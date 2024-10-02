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Межзвездный пионер "Вояджер-2" продолжает миссию, несмотря на энергетические ограничения

2:42
Наука

В конце первого дня октября 2024 года НАСА сообщило о вынужденном отключении еще одного научного прибора на борту космического аппарата "Вояджер-2". Эксперимент PLasma Science (PLS), предназначенный для измерения количества и направления плазмы в межзвездном пространстве, прекратил свою работу 26 сентября. На данный момент на борту зонда функционируют лишь четыре прибора из изначальных десяти.

Решение об отключении PLS было принято из-за постепенного сокращения энергоснабжения аппарата. Энергопотребление прибора оказалось слишком высоким для возможностей радиоизотопного термоэлектрического генератора (RTG) зонда, который эксплуатируется уже значительно дольше запланированного срока службы.

Оба космических аппарата серии "Вояджер" работают на энергии, получаемой от распада плутония, ежегодно теряя около 4 ватт мощности. После завершения исследования планет-гигантов Солнечной системы, команда миссии приняла решение об отключении ряда научных инструментов, не предназначенных для изучения межзвездного пространства. Это позволило продлить работу зондов на несколько лет.

В последнее время инженеры НАСА предприняли дополнительные меры по оптимизации энергопотребления "Вояджера-2", включая отключение неприоритетных систем и некоторых нагревателей. Также был модифицирован способ контроля питания аппарата.

Эксперимент PLS на "Вояджере-2" продолжал функционировать дольше своего аналога на "Вояджере-1", который прекратил работу еще в 1980 году. В 2018 году PLS сыграл ключевую роль в определении момента выхода "Вояджера-2" за пределы гелиосферы.

Процесс отключения PLS занял около 38 часов, включая время передачи сигнала от Земли к зонду и обратно. Инженеры миссии подтвердили успешное выполнение команды и нормальное функционирование аппарата.

В настоящее время "Вояджер-2" находится на расстоянии более 20,5 миллиардов километров от Земли, продолжая свое путешествие в космосе уже более 47 лет. Он исследует область за пределами гелиосферы — защитной оболочки из частиц и магнитных полей, создаваемой Солнцем. По оценкам НАСА, запаса энергии аппарата должно хватить для продолжения исследований с как минимум одним работающим научным инструментом до 2030 года.

Уточнения

«Во́яджер-2» (англ. Voyager 2) — действующий космический зонд, запущенный НАСА 20 августа 1977 года в рамках программы «Вояджер» для исследований дальних планет Солнечной системы. Первый и единственный земной космический аппарат, достигший Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года)

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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