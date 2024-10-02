Импортозамещенный самолёт SSJ New завершит тесты к маю 2025-го

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В Новосибирске ведутся статические испытания российского самолета Sukhoi Superjet 100 — SSJ New. Завершить их планируется в мае 2025 года, как сообщил журналистам Дмитрий Смирнов, замдиректора по научной работе СибНИА имени С. А. Чаплыгина.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

С начала 2023 года институт проводит сертификационные испытания SSJ-100 на специальном стенде. Проверке подвергаются фюзеляж, крыло, механизация, узлы навески шасси, горизонтальное оперение и пилон двигателя. Основные нагрузки на крыло уже протестированы, сейчас испытываются оперение и фюзеляж. Результаты испытаний постепенно передаются заказчику для дальнейшей сертификации, сообщает РИА Новости.

SSJ-100 — российский ближнемагистральный самолет, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысяч километров. Первый полет был совершен в 2008 году, а в коммерческую эксплуатацию самолет поступил в 2011 году. Новая версия самолета, SSJ New, разрабатывается с максимальной заменой импортных комплектующих.

Уточнения

Sukhoi Superjet 100 — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км.



Испытание — опытное определение количественных и (или) качественных свойств объекта испытаний.

