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Новые российские беспилотники выявляют дефекты строительных конструкций

1:11
Наука

Разработчики Московского авиационного института (МАИ) создали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) для мониторинга строительства и передают их заказчику.

Новые российские беспилотники выявляют дефекты строительных конструкций
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Эти аппараты оснащены отечественным программным обеспечением, которое автоматически выявляет дефекты строительных конструкций.

По словам главного конструктора центра "Беспилотные летательные аппараты" Максима Калягина, ранее визуальный контроль промышленных и строительных объектов выполнялся людьми с использованием подъемного оборудования. Позже появились небольшие аппараты, но их импорт стал проблематичным и дорогостоящим, передает ТАСС.

БПЛА от МАИ, благодаря разработанному ПО и комплексу автономной навигации, способен выполнять задачи без GPS, что особенно важно на закрытых объектах. Аппараты могут быть оснащены разной полезной нагрузкой: видеокамерами с высоким разрешением, тепловизорами и лидарами для восстановления геометрии объектов.

В институте активно развивают технологии дефектоскопии и машинного зрения, что делает разработку конкурентоспособной на российском рынке.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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