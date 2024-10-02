Новые российские беспилотники выявляют дефекты строительных конструкций

Разработчики Московского авиационного института (МАИ) создали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) для мониторинга строительства и передают их заказчику.
Эти аппараты оснащены отечественным программным обеспечением, которое автоматически выявляет дефекты строительных конструкций.
По словам главного конструктора центра "Беспилотные летательные аппараты" Максима Калягина, ранее визуальный контроль промышленных и строительных объектов выполнялся людьми с использованием подъемного оборудования. Позже появились небольшие аппараты, но их импорт стал проблематичным и дорогостоящим, передает ТАСС.
БПЛА от МАИ, благодаря разработанному ПО и комплексу автономной навигации, способен выполнять задачи без GPS, что особенно важно на закрытых объектах. Аппараты могут быть оснащены разной полезной нагрузкой: видеокамерами с высоким разрешением, тепловизорами и лидарами для восстановления геометрии объектов.
В институте активно развивают технологии дефектоскопии и машинного зрения, что делает разработку конкурентоспособной на российском рынке.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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