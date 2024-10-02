Новые российские беспилотники выявляют дефекты строительных конструкций

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Разработчики Московского авиационного института (МАИ) создали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) для мониторинга строительства и передают их заказчику.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Эти аппараты оснащены отечественным программным обеспечением, которое автоматически выявляет дефекты строительных конструкций.

По словам главного конструктора центра "Беспилотные летательные аппараты" Максима Калягина, ранее визуальный контроль промышленных и строительных объектов выполнялся людьми с использованием подъемного оборудования. Позже появились небольшие аппараты, но их импорт стал проблематичным и дорогостоящим, передает ТАСС.

БПЛА от МАИ, благодаря разработанному ПО и комплексу автономной навигации, способен выполнять задачи без GPS, что особенно важно на закрытых объектах. Аппараты могут быть оснащены разной полезной нагрузкой: видеокамерами с высоким разрешением, тепловизорами и лидарами для восстановления геометрии объектов.

В институте активно развивают технологии дефектоскопии и машинного зрения, что делает разработку конкурентоспособной на российском рынке.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

