Учёные обеспокоились водным режимом реки Терек из-за изменения климата

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Московского университета имени Ломоносова (МГУ) при помощи математического моделирования рассчитали, как климат повлияет на водный режим реки Терек. Она расположена на Северном Кавказе.

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Исследователи определили, что к концу XXI века температура воздуха около бассейна реки повысится на 1-2 градуса Цельсия. Потепление будет связано с выбросом парниковых газов. Он также повлияет на радиационный форсинг. Кроме того, учёные выяснили, что из-за изменения климата станет снижаться площадь заледеневших вод.

Полученные сведения используют для искусственного воздействия на реку Терек, чтобы предотвратить негативные последствия, пишет argumenti.ru.

Уточнения

Те́рек — река на Северном Кавказе. Терек протекает по территории двух государств — Грузии (верховье) и Российской Федерации.

