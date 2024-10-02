Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стояночный тормоз: почему его стоит использовать даже на ровной дороге
США критикуют Израиль за объявление Гутерреша персоной нон грата
В Курской области ПВО уничтожило шесть украинских беспилотников
Автомобиль с подростками перевернулся после столкновения с знаком на Сиреневом бульваре
Европарламент готовится к утверждению нового состава Еврокомиссии
В результате обстрела Дзержинска ранен мирный житель
Украина получит $1 миллиард от США на восстановление энергетики
Камала Харрис опережает Трампа в ключевых штатах перед выборами
Орбан угрожает отправить мигрантов в Брюссель в ответ на давление ЕС

Учёные обеспокоились водным режимом реки Терек из-за изменения климата

0:48
Наука

Учёные Московского университета имени Ломоносова (МГУ) при помощи математического моделирования рассчитали, как климат повлияет на водный режим реки Терек. Она расположена на Северном Кавказе.

Учёные обеспокоились водным режимом реки Терек из-за изменения климата
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Исследователи определили, что к концу XXI века температура воздуха около бассейна реки повысится на 1-2 градуса Цельсия. Потепление будет связано с выбросом парниковых газов. Он также повлияет на радиационный форсинг. Кроме того, учёные выяснили, что из-за изменения климата станет снижаться площадь заледеневших вод. 

Полученные сведения используют для искусственного воздействия на реку Терек, чтобы предотвратить негативные последствия, пишет argumenti.ru.

Уточнения

Те́рек — река на Северном Кавказе. Терек протекает по территории двух государств — Грузии (верховье) и Российской Федерации.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Авто
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону Аудио 
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Украина получит $1 миллиард от США на восстановление энергетики
Возле красного карлика обнаружена планета земной группы
Камала Харрис опережает Трампа в ключевых штатах перед выборами
Орбан угрожает отправить мигрантов в Брюссель в ответ на давление ЕС
Как некачественный шиномонтаж может обернуться большими проблемами
Иран предупреждал Хасана Насруллу о планах Израиля по его устранению
Дональд Трамп уже обсуждает стратегию по Украине и Ирану в случае возвращения в Белый дом
Итальянец прокатился на поезде по России и восстанавливался после поездки четыре дня
Небензя обратил внимание, что Америка ведет переговоре по Газе сама с собой
Лорда-миллионера Вахида Алли подозревают в нарушении правил Палаты лордов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.