Учёные Московского университета имени Ломоносова (МГУ) при помощи математического моделирования рассчитали, как климат повлияет на водный режим реки Терек. Она расположена на Северном Кавказе.
Исследователи определили, что к концу XXI века температура воздуха около бассейна реки повысится на 1-2 градуса Цельсия. Потепление будет связано с выбросом парниковых газов. Он также повлияет на радиационный форсинг. Кроме того, учёные выяснили, что из-за изменения климата станет снижаться площадь заледеневших вод.
Полученные сведения используют для искусственного воздействия на реку Терек, чтобы предотвратить негативные последствия, пишет argumenti.ru.
Те́рек — река на Северном Кавказе. Терек протекает по территории двух государств — Грузии (верховье) и Российской Федерации.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.