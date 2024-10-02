Учёные приблизились к разгадке возникновения жизни во Вселенной

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Самарского университета в составе международного коллектива впервые синтезировали органическое соединение, которое играет важную роль в появлении жизни. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на журнал "Physical Chemistry Chemical Physics".

Фото: flickr.com by Alexandre Duret-Lutz, CC BY-SA 2.0

У учёных получилось создать метилглиоксаль. Они сделали это с помощью облучения специального льда в вакууме при температурах жидкого гелия.

"Полученные данные позволяют нам считать синтезированные вещества перспективными кандидатами для будущих астрономических поисков. После синтеза в холодных молекулярных облаках метилглиоксаль может служить ключевым предшественником сахаров, сахарных кислот и аминокислот", — сообщил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.

Он добавил, что в будущем учёные продолжат изучать подобные процессы в условиях вакуума ради построения модели химической эволюции Вселенной.

"Мы хотели бы дать ответ на ключевые вопросы: могли ли необходимые для развития жизни вещества синтезироваться в космических условиях? Какие механизмы ведут к образованию этих веществ? В конечном итоге насколько уникально существование разумной жизни во Вселенной?", — объяснил исследователь.

Ранее Pravda.Ru писала, что учёные нашли аналог Марса в ближайшей звёздной системе.

Уточнения

Метилглиоксаль — альдегид пировиноградной кислоты, является одновременно альдегидом и кетоном.

