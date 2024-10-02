Учёные приблизились к разгадке возникновения жизни во Вселенной

Учёные Самарского университета в составе международного коллектива впервые синтезировали органическое соединение, которое играет важную роль в появлении жизни. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на журнал "Physical Chemistry Chemical Physics".
У учёных получилось создать метилглиоксаль. Они сделали это с помощью облучения специального льда в вакууме при температурах жидкого гелия.
"Полученные данные позволяют нам считать синтезированные вещества перспективными кандидатами для будущих астрономических поисков. После синтеза в холодных молекулярных облаках метилглиоксаль может служить ключевым предшественником сахаров, сахарных кислот и аминокислот", — сообщил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.
Он добавил, что в будущем учёные продолжат изучать подобные процессы в условиях вакуума ради построения модели химической эволюции Вселенной.
"Мы хотели бы дать ответ на ключевые вопросы: могли ли необходимые для развития жизни вещества синтезироваться в космических условиях? Какие механизмы ведут к образованию этих веществ? В конечном итоге насколько уникально существование разумной жизни во Вселенной?", — объяснил исследователь.
Ранее Pravda.Ru писала, что учёные нашли аналог Марса в ближайшей звёздной системе.
Метилглиоксаль — альдегид пировиноградной кислоты, является одновременно альдегидом и кетоном.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.