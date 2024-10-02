Крылья импортозамещения: SSJ New на финишной прямой испытаний

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Отечественный импортозамещенный авиалайнер Sukhoi Superjet 100 — SSJ New находится на финальной стадии статических испытаний в Новосибирске. Согласно информации, предоставленной заместителем директора по научной работе СибНИА имени С. А. Чаплыгина Дмитрием Смирновым, завершение этого этапа ожидается в мае 2025 года.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

С начала 2023 года специалисты СибНИА проводят комплексные сертификационные статические испытания модернизированного SSJ-100 на специально разработанном стенде. Процесс включает в себя тестирование всех ключевых элементов самолета: фюзеляжа, крыла, механизации, узлов крепления шасси, горизонтального оперения и пилона двигателя.

Дмитрий Смирнов отметил, что на данный момент успешно пройдены испытания основных случаев нагружения крыла, и результаты в целом удовлетворительные. В настоящее время специалисты сосредоточены на тестировании оперения и фюзеляжа. Он также подчеркнул, что материалы испытаний регулярно передаются заказчику для последующей сертификации.

Sukhoi Superjet 100 представляет собой отечественный ближнемагистральный пассажирский самолет, способный перевозить 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет этого лайнера состоялся в мае 2008 года, а коммерческая эксплуатация началась в 2011 году. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация работает над созданием новой версии самолета — SSJ New, в которой максимально использованы отечественные комплектующие.

Важно отметить, что Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина, проводящий испытания, является частью Национального исследовательского центра "Институт имени Н. Е. Жуковского", что подчеркивает высокий уровень и значимость проводимых работ для развития российской авиационной промышленности.

Уточнения

Sukhoi Superjet 100 — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км.

