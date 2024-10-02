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Nature Geoscience: Эверест увеличивается в высоте каждый год

1:26
Наука » Экология » Природа

Учёные из Китайского геологического университета в Пекине сделали удивительное открытие: гора Эверест продолжает увеличиваться в высоте.

Nature Geoscience: Эверест увеличивается в высоте каждый год
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Это исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Geoscience, показало, что за последние 89 тысяч лет высота горы выросла на 15-50 метров. В среднем Эверест ежегодно "подрастает" на 0,16–0,53 миллиметра, и на данный момент его высота достигает внушительных 8849 метров.

Причина столь необычного роста заключается в изменениях, происходящих в руслах горных рек, окружающих массив Эвереста. Потоки воды переносят камни и осадочные породы, которые постепенно накапливаются, повышая уровень земли вокруг самой горы. 

Однако учёные подчеркнули, что этот процесс не бесконечен — наступит момент, когда изменения в реках и отложения достигнут своего максимума, и прирост высоты прекратится.

Интересно, что подобные процессы также наблюдаются на соседних пиках Лхоцзе и Макалу, которые вместе с Эверестом формируют высокогорный регион Гималаев. Эти горы также показывают признаки постепенного роста благодаря тем же геологическим процессам. 

Уточнения

Джомолу́нгма Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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