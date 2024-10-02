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Сильные геомагнитные бури обрушились на Землю в начале октября

2:20
Наука

Солнце снова проявляет активность после нескольких недель относительного спокойствия. В последние два дня с 29 сентября по 1 октября наблюдается существенный рост основных показателей солнечной активности, таких как интенсивность рентгеновского излучения и площадь солнечных пятен, которые увеличились примерно на 50%.

Сильные геомагнитные бури обрушились на Землю в начале октября
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Кроме того, усложнение магнитных структур на Солнце приводит к накоплению энергии, что может способствовать возникновению новых мощных вспышек. Сами учёные не могут с уверенностью сказать, насколько системными являются текущие изменения, поскольку звезда ещё восстанавливается после 20-летнего максимума активности в августе.

Ожидать резкого увеличения активности не стоит, но геомагнитные возмущения возможны уже в ближайшие дни, так как наиболее активные процессы происходят в районе линии Солнце-Земля. В этой области формируется крупная группа пятен номер 3842, получившая высшую категорию вспышечной опасности Beta-Gamma-Delta. Именно там произошла ночная вспышка, классифицированная как M7.7, что свидетельствует о значительной мощности солнечного излучения.

Вспышки на Солнце подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X, причём каждый следующий класс превосходит предыдущий в 10 раз по мощности излучения. Ночная вспышка уровня M7.7, продолжавшаяся 39 минут, сопровождалась выбросом плазмы, что, достигнув Земли, может вызвать магнитные бури.

В последние сутки уровень воздействия солнечных всплесков на ионосферу достигал R2 по шкале, где R5 — экстремальный уровень. Такие явления могут оказывать влияние не только на космическую и радиосвязь, но и на самочувствие людей.

Врачи рекомендуют людям, чувствительным к погодным изменениям, избегать переутомления, придерживаться щадящего режима и принимать предписанные лекарства, особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможны также сбои в работе электросетей и интернета.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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