Китай удивил мир запуском первого многоразового спутника

Китай успешно вывел на орбиту свой первый многоразовый возвращаемый спутник "Шицзянь-19" с помощью ракеты-носителя Long March-2D.
Этот спутник, разработанный Китайской академией космических технологий (CAST), предназначен для проведения экспериментов на низкой околоземной орбите. Его масса составляет около 3500 килограммов, а главная цель миссии — селекция в условиях космоса.
Специалисты CAST ожидают, что воздействие космических факторов ускорит генетические мутации, что может способствовать повышению устойчивости и производительности сельскохозяйственных культур.
Серия спутников "Шицзянь" была анонсирована еще в 2018 году, и в период с 2019 по 2025 годы планировалось осуществить около 15 миссий. Однако первый запуск в рамках этой программы произошел только 27 сентября 2024 года.
Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.
Раке́та-носи́тель (РН), также раке́та косми́ческого назначе́ния (РКН) — ракета, предназначенная для выведения полезной нагрузки в космическое пространство.
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