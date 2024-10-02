Китай удивил мир запуском первого многоразового спутника

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Китай успешно вывел на орбиту свой первый многоразовый возвращаемый спутник "Шицзянь-19" с помощью ракеты-носителя Long March-2D.

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, CC BY 4.0

Этот спутник, разработанный Китайской академией космических технологий (CAST), предназначен для проведения экспериментов на низкой околоземной орбите. Его масса составляет около 3500 килограммов, а главная цель миссии — селекция в условиях космоса.

Специалисты CAST ожидают, что воздействие космических факторов ускорит генетические мутации, что может способствовать повышению устойчивости и производительности сельскохозяйственных культур.

Серия спутников "Шицзянь" была анонсирована еще в 2018 году, и в период с 2019 по 2025 годы планировалось осуществить около 15 миссий. Однако первый запуск в рамках этой программы произошел только 27 сентября 2024 года.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.



Раке́та-носи́тель (РН), также раке́та косми́ческого назначе́ния (РКН) — ракета, предназначенная для выведения полезной нагрузки в космическое пространство.

