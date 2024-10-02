Млечный Путь теряет спутников: учёные пытаются разгадать тайну

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы провели исследование, пролив свет на необычные характеристики спутниковых галактик Млечного Пути.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Основной интерес вызвали крупнейшие из них — Большое и Малое Магеллановы Облака, которые, несмотря на свой значительный размер, практически одиноки. Обычные галактики с крупными спутниками, подобными Магеллановым Облакам, имеют гораздо больше соседей.

В рамках анализа 101 галактики, похожей на Млечный Путь, и 378 галактик-спутников выявлено, что у Млечного Пути должно быть больше спутников, но их количество ограничено.

Одно из объяснений такого феномена — поздний захват Магеллановых Облаков гравитацией Млечного Пути, около 3 миллиардов лет назад. Это могло помешать притягиванию других ярких галактик-спутников. Исследователи отмечают, что близость спутников к Млечному Пути отрицательно влияет на их способность образовывать новые звезды из-за излучения и взрывов сверхновых, сообщает "Хайтек".

Большинство спутниковых галактик в системе слишком тусклые, и их малое количество противоречит стандартной космологической модели, которая предсказывает больше спутников. Куда исчезли недостающие галактики, пока неизвестно, и астрономы надеются, что дальнейшие исследования помогут найти ответ на этот вопрос.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.



Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

