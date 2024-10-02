Учёный развеял популярный миф о вреде яиц для здоровья

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Употребление большого количества яиц не повышает уровень "плохого" холестерина в крови, заявил докторант Гарвардского университета Ник Норвиц.

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Он провел эксперимент, чтобы развенчать распространенный миф: в течение месяца ежедневно съедал две дюжины яиц, всего — 720 штук. Перед началом исследования Норвиц предположил, что яйца не только не повышают холестерин, но и способствуют снижению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. По итогам эксперимента ученый отметил отсутствие негативных последствий для здоровья и зафиксировал снижение уровня ЛПНП на 18%.

Эксперты считают, что этот эффект может быть обусловлен работой печени, которая регулирует выработку липопротеинов при большом потреблении яиц.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

