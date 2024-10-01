Российские учёные нашли способ переработки парниковых газов в топливо

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые разработали уникальный катализатор для преобразования оксидов углерода в топливо и химическое сырье.

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Команда из Тюменского государственного университета и Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН создала катализатор на основе никеля и целлюлозы. Новинка позволяет перерабатывать парниковые газы в метан при температуре ниже 300°С, что не только сохраняет эффективность реакции, но и снижает энергетические затраты на процесс.

По словам Ирины Чемакиной, младшего научного сотрудника лаборатории ТюмГУ, современным аналогам требуется более высокая температура, что ведет к снижению каталитической активности, сообщает РИА Новости.

Разработка катализатора на основе целлюлозы, получаемой в ходе сельскохозяйственной деятельности, открывает перспективы для переработки больших объемов углеродсодержащих отходов в экологически чистое топливо. Сейчас ученые работают над расчетом технологических параметров реакции для определения ее эффективности. Исследование уже опубликовано в журнале Solid Fuel Chemistry.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



Парнико́вые га́зы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах.

