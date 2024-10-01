Учёные нашли аналог Марса в ближайшей звёздной системе

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы открыли новую планету в системе звезды Барнарда — одной из ближайших к Земле звезд.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, PDM

Этот объект, сопоставимый по размерам с Марсом, вращается на очень небольшом расстоянии от красного карлика и не способен удерживать воду в жидком виде из-за экстремальных температур, достигающих 126 градусов Цельсия.

Это открытие ставит под сомнение существование ранее предполагаемой "суперземли" — планеты, превосходящей Землю по массе примерно в 3,5 раза и вращающейся на большом расстоянии от звезды. Новые наблюдения с помощью спектрографа ESPRESSO позволили обнаружить четыре небольших планеты вблизи звезды Барнарда, одну из которых — "Барнард b" — ученым удалось подтвердить. Она совершает полный оборот вокруг светила всего за 3,15 суток. Несмотря на то, что три других предполагаемых планеты пока не подтверждены, их обнаружение может стать свидетельством того, что небольшие каменистые экзопланеты довольно распространены в ближайшем космическом окружении Солнечной системы.

Открытие стало возможным благодаря наблюдениям с использованием мощного телескопа VLT, установленного в обсерватории Параналь в Чили.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.



Звёздная система — гравитационно связанная система из нескольких звёзд с замкнутыми орбитами.

